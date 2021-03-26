Красноярск, , 14:30 — REGNUM За неделю с 15 по 22 марта в городе Красноярске бензин Аи-92 подорожал с 43,43 до 43,79 рубля за литр. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в Красноярскстате.

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Бензин Аи-95 вырос в цене с 46,50 до 46,74 рубля за литр. Цены на бензин Аи-98 и дизтопливо за указанный период, по данным статистиков, не изменились — 53,38 рубля и 50,42 рубля за литр соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале стоимость бензина с начала 2021 года выросла в среднем на 6,7%.

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