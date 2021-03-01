Москва, , 14:05 — REGNUM Возможное подорожании оливкового масла имеет под собой вполне объяснимые причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Российский рынок оливкового масло на 90% обеспечивается поставками из Испании (50%) и Италии (40%). Поэтому, возможности этих двух стран предопределяет ситуацию не только на российском рынке, но и на мировом рынке оливкового масла.

Кроме того, ситуация усугубляется тем, что основным поставщиком оливкового масла на мировой рынок является Испания, которой принадлежит более 50% этого рынка.

У российских торговых компаний отсутствуют возможности для маневрирования с поставщиками, следовательно, рост цен на оливковое масло на 15−20% в новом сезоне является наиболее ожидаемым сценарием развития этого рынка.

Однако на рынке растительного масла в целом эти изменения не отразятся, так как, доля оливкового масла у российских потребителей занимает не бо́льшую долю», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты «Коммерсантъ», европейские поставщики предупредили российские торговые сети о повышении цен на оливковое масло.

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