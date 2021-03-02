Москва, , 16:47 — REGNUM Наблюдаемая в РФ инфляция стала менее однородной, так как появляются товары и услуги, которые заметно дорожают, а в некоторых сферах существует демпинг и предбанкротная агония с массовой распродажей товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные Банка России о снижении в РФ инфляционных ожиданий.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

«Для простого гражданина, находящегося сегодня в ситуации локального инфляционного пика и опережающего роста именно на продукты питания, данные ЦБ РФ кажутся абсурдными, — сказал Ордов. — Но, как известно, «есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Статистику формируют респонденты, которые выбраны ЦБ РФ, видимо, в профессиональной среде».

При этом Ордов подчеркнул, что действительно инфляционных факторов в краткосрочном периоде не так много, и это позволяет Банку России спокойно смотреть в будущее и на свой «барометр инфляционного таргета».

«Наблюдаемая инфляция стала менее однородной, так как появляются товары и услуги, которые заметно дорожают, а в некоторых сферах существует демпинг и предбанкротная агония с массовой распродажей товаров, — пояснил Ордов. — Почувствовать в этих условиях изменение на полпроцента практически невозможно, поэтому оставим статистику ЦБ РФ на их совести».

Однако тут, как полагает экономист, вскрывается другое внутреннее противоречие.

«ЦБ РФ собирается повышать ставки, но его же данные свидетельствуют о том, что инфляция под контролем. Или Банк России готовится присоединиться к «охоте на ведьм» в виде борьбы с продуктовой инфляцией мерами денежно-кредитной политики?» — риторически поинтересовался Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ впервые с августа 2020 года зафиксировал снижение наблюдаемой населением инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ стали спокойнее относиться к росту цен – экономист РАНХиГС