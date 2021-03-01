Москва, , 13:09 — REGNUM Внезапно возникший дефицит на контейнеры, который может привести к удорожанию импортной одежды, обуви, мебели, продуктов, электроники и бытовой техники, вызвал обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 1 марта в социальной сети Facebook.

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«Неожиданно, да? Контейнеры, ага. Это как с нефтью и бензином», — написал Александр Ф.

Многие пользователи оказались не удивлены сложившейся ситуации.

«Пришла беда откуда не ждали, 20 лет все дешевело, почти каждый месяц ценники меняли на удешевление, уже все почти бесплатное было и вдруг… повышение! Да вы рассмешили, хоть каждый час повышайте, нас уже ни чем не удивить!», — пишет Борис Ч.

Некоторые комментаторы отметили, что не сильно переживают за рост цен на иностранные продукты, тем не менее, они отметили, что удорожание электроники и техники может нанести серьёзный урон по семейному бюджету граждан России.

«А нафиг нам нужна их одежда и продукты! Вкуснее наших огурцов нет нигде! А вот с бытовой техникой да, надо аккуратно, если что поломается дорого покупать новое», — считает Инна И.

Нашлись и те, кто связал вероятный рост цен из-за «контейнерного кризиса» с падением курса рубля.

«К этому ещё добавить увеличение НДС и падение рубля. Импортные товары для обычных людей и так почти недоступны», — поделился своим мнением Anton V.

Напомним, 28 февраля РИА Новости опубликовало материал о том, что внезапно возникший дефицит на контейнеры резко взвинтил ставки фрахта. В результате могут подорожать импортные одежда, обувь, мебель, продукты, электроника, бытовая техника.