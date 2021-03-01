Москва, , 19:09 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о том, что в России продовольствие более доступно, чем в европейских странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные Минсельхоза РФ о том, что в РФ отсутствуют основания для скачкообразного роста цен и что в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе.

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«Цены на продукты зависят от цен на продукцию сельского хозяйства, а мировые цены на основные виды продовольствия растут в течение нескольких месяцев, — сказал Долгова. — Плохой урожай 2020 года, неблагоприятные прогнозы погодных условий в текущем году, высокий импортный спрос не дают пока оснований для ожидания снижения мировых цен. Введение экспортных таможенных пошлин пока лишь частично сдерживает влияние мировых цен на продовольствие на российский рынок. Кроме этого, на цены продовольственных товаров (даже российских) влияет курс национальной валюты и ее динамика. В этих условиях нет оснований ожидать существенного замедления продовольственной инфляции».

Как подчеркнула Долгова, до 1 апреля действуют многосторонние соглашения о поддержании цен на сахар-песок и растительное масло, и вероятно, что после окончания их действия цены на указанные товары вырастут в соответствии с инфляцией.

«Жители РФ тратят на еду гораздо большую часть своих доходов, чем жители европейских стран и США, — сказала Долгова. — В условиях падения доходов населения в результате пандемии эта доля возросла. Продовольственная инфляция в нашей стране в 2020 и в начале текущего года была выше, чем в странах ЕС. Поэтому говорить о большей доступности продовольствия для жителей РФ не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов обратил внимание на то, что заявление министерства сельского хозяйства РФ о том, что в России нет оснований для скачкообразного роста цен, не подтверждается наблюдаемыми данными конца 2020 года.

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