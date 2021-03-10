Москва, , 11:05 — REGNUM В России повторяется так называемый «эффект гречки» годовой давности, когда на фоне роста цен на многие группы товаров, люди, поддавшись панике, закупаются впрок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о соглашении между производителями мяса птицы и торговыми сетями о фиксации цен на три недели.

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«По предварительной версии договор будет заключен на три недели. Странный выбран период, потому что дальнейшая цена на мясо будет зависеть прежде всего от того, как перезимовали озимые, — сказал Ермоленко. — А это станет понятно не ранее, чем через пару месяцев. Только тогда мы получим полную картину: сколько пшеницы погибло, какое содержание в ней сахара и так далее. Понимая все это, можно будет дать более-менее точный прогноз об урожайности, а соответственно ответить на вопрос, сможем ли мы обеспечить зерновыми внутренний рынок до уборки яровых и есть ли предпосылки для повышения цены на мясо».

Ермоленко обратил внимание на то, что, по информации торговых сетей, интерес покупателей к тушке бройлера вырос почти на 20%.

«Я бы связал это с двумя основными факторами. Во-первых, птица на сегодня — по-прежнему самое дешёвое мясо на фоне остальных видов, и люди покупают ее в попытках сэкономить. Во-вторых, повторяется так называемый «эффект гречки» годовой давности, когда на фоне роста цен на многие группы товаров, люди, поддавшись панике, закупаются впрок», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году инфляция в РФ будет выше, чем в 2020 году.

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