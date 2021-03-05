Барнаул, , 12:32 — REGNUM В преддверии масленичной недели Алтайкрайстат сравнил, насколько за последний год выросли цены на продукты, используемые при приготовлении блинов, в Алтайском крае и Республике Алтай. Оказалось, что довольно значительно продовольствие за 2020 г. подорожало в обоих регионах.

Изменение потребительских цен в Республике Алтай (январь 2021 года — к январю 2020 года) Akstat.gks.ru

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Больше всего, как следует из инфографики, увеличилась цена на сахар (в Алтайском крае этот продукт подорожал на 64,6%, в Республике Алтай — на 52,3%).

Значительно дороже стало масло подсолнечное (35,5% и 25,5%) соответственно. Цена пшеничной муки в «двух Алтаях» за год выросла одинаково — на 25,5%.

Что касается некоторых других видов продовольствия, используемых для начинки блинов, тот в Алтайском крае они выросли на 1,1−37,9%.

К примеру, икра лососевых рыб подорожала на 37,9%, помидоры свежие — на 15,6%, варенье, джем, повидло — на 10,0%, сгущенное молоко — на 9,6%, рыба соленая — на 8,4%, колбаса вареная и творог — на 7,2%, сыр — на 5,5%, мед — на 1,1%.

Изменение потребительских цен в Алтайском крае (январь 2021 года — к январю 2020 года) Akstat.gks.ru

В Республике Алтай икра лососевых рыб подорожала на 35,1%, колбаса вареная — на 10,3%, варенье, джем, повидло — на 9,8%, сгущенное молоко — на 7,4%, помидоры свежие — на 6,4%, сыр — на 4,5%, рыба соленая — на 3,0%, творог — на 0,4%.

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