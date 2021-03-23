Иркутск, , 11:01 — REGNUM В Иркутской области уже второй месяц дорожает автомобильное топливо. По данным территориального управления статистики, по итогам февраля 2021 года в группе непродовольственных товаров бензин автомобильный подорожал на 2%, значительней всего — марки АИ-95 (3%).

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Стоимость подержанных импортных легковых автомобилей выросла на 2,3%. В феврале стоимость авиабилетов выросла на 30,4%, билета в театр — на 25,6%, услуг в сфере туризма — на 8,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году бензин и газовое моторное топливо в Приангарье стало дороже на 5%, дизтопливо — менее чем на 1%. С декабря 2020 года бензин марки АИ-95 в Иркутске стал дороже на 1 руб. 66 коп, АИ-92 — на 96 коп. И это максимальный рост среди городов Сибири.

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О недостаточности мер по стабилизации ситуации на топливном рынке заявили в Независимом топливном союзе (НТС).

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