Москва, , 15:41 — REGNUM Рост цен на оливковое масло — не самое страшное для российских потребителей явление, хотя бы потому, что оно не входит в перечень продуктов первого спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель центра профессионального образования Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о скором повышении цен на оливковое масло до 15%.

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«Рост цен на оливковое масло — не самое страшное для российских потребителей явление. Хотя бы потому, что оно не входит в перечень продуктов первого спроса. Если сравнивать его с другими видами масел, то объем импорта в Россию оливкового масла в 2019 году был в физическом исчислении почти в 44 раза меньше, чем пальмового! — рассказал Мурзаев. — При этом продукт из оливок имеет очень узкое применение в России: частное потребление да рестораны с уровнем цен выше средних. Поэтому те, кто и раньше мог себе позволить покупать пол-литра оливкового масла от 350 рублей и выше, вполне сможет не отказывать себе в этой привычке и дальше».

Другой вопрос, по словам Мурзаева, состоит в том, что очень часто по незнанию потребители покупают далеко не самый лучший продукт, который просто не стоит этих денег.

«Например, важно смотреть на страну происхождения масла. У нас почему-то очень популярны испанское и итальянское масла. Хотя аналогичный продукт из Турции не хуже и дешевле, — сказал Мурзаев. — Очень важно покупать оливковое масло первого холодного отжима. Именно оно обладает всеми полезными свойствами, которые так ценятся в этом продукте. Но на нем нельзя жарить. А если покупать то масло, на котором жарить можно, оно принципиально ничем не отличается от обычного российского рафдеза из подсолнечника».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поставщики оливкового масла предупредили российские розничные сети о повышении цен на оливковое масло до 15%.

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