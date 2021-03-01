Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Рост цен на продукты наряду с другими факторами внес вклад в накопленное недовольство людей, что «явилось глубинной причиной январских протестов». Об этом заявила лидер фракции «Партии роста» в петербургском Заксобрании, экс-министр труда и соцзащиты РФ Оксана Дмитриева.

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Она сослалась на информацию агентства Bloomberg, согласно которой дальнейшее подорожание продуктов может стать причиной социальных волнений в России.

«Другими факторами недовольства стали пенсионная реформа, сокращение реальных доходов, длительное отсутствие экономического роста и коррупция», — считает депутат.

По данным Росстата, рост цен по продовольственной группе составил 105% и опережает средний индекс инфляции, а прирост цен на продукты составил 7,6%.

«Прискорбно то, что наибольший рост цен отмечается по самому дешевому сегменту — на хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло и сахар. Рост цен на продовольствие происходит на фоне рекордного урожая зерновых, и роста экспорта сельхозпродуктов», — заявила Дмитриева.

Она указывает, что экспорт сельхозпродукции достиг, по данным ФТС, 25 млрд долларов, причем рост экспорта идет даже по тем товарным группам, где собственное производство удовлетворяет потребности менее, чем на 50%. На ее взгляд, это свидетельствует о том, что для роста цен на продукты в России не было объективных причин, так что кризис можно считать «рукотворным».

"Рост цен на продукты питания связан с неумением или нежеланием регулировать сельскохозяйственный рынок: потоки экспорта, импорта, своевременность введения экспортных вывозных таможенных пошлин, и наоборот, снятие импортных ввозных пошлин. В данный момент отрегулировать цены уже довольно сложно, поскольку весь урожай уже практически продан. Для минимизации реальных потерь населения и снятия недовольства следует индексировать денежные доходы граждан, пенсии, пособия. Причем сделано это должно быть за счет федерального бюджета, так как у регионов нет финансовых резервов. Федерации нужно исправлять допущенные ошибки в социальной политике и в сельскохозяйственной политике, а регионы должны сосредоточить свои усилия на сдерживании роста тарифов на ЖКХ и транспорт», — убеждена народная избранница.

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