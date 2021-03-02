Москва, , 19:25 — REGNUM Основной фактор роста в России «индекса свободных денег» связан с тем, что люди, пережив коронавирус, боятся лишиться работы и поэтому по максимуму стараются отложить деньги на черный день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, предприниматель Олег Бурлак.

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«Основной фактор роста «индекса свободных денег» связан с тем, что люди, пережив коронавирус, боятся лишиться работы и поэтому по максимуму стараются отложить деньги на черный день. Это привело к тотальной экономии на всем. В том числе от этого уменьшилась и покупательская способность, сократилась и потребительская корзина. Люди начали покупать продукты экономкласса. Однако это явление временное. Но точно сказать, когда ситуация изменится в обратную сторону, думаю, сейчас не сможет никто», — сказал эксперт.

Многое, по его словам, зависит от волатильности рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что наблюдаемая в РФ инфляция стала менее однородной.

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