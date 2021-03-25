Тюмень, , 05:58 — REGNUM Тюменские бизнесмены намерены обратиться к министру транспорта РФ Виталию Савельеву в связи с увеличением цен на авиабилеты при перелете Тюмени в Москву. Об подготовке петиции сообщает предприниматель Илья Пискулин в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее Илья Пискулин сетовал, что после ухода «Аэрофлота» из Тюмени стало проблематично улететь в Москву, ибо на некоторые даты в удобное утреннее время предлагаются билеты только в «бизнес-класс» за 96 120 рублей, а «эконома» и «комфорта» нет.

А ответ заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что проблема решается — ведутся переговоры с «Уральскими авиалиниями», а также с авиакомпанией «Ямал», которая в ближайшее время поставит дополнительные самолёты, с авиакомпанией «ЮТэйр», планирующей увеличить частоту полетов на Москву.

Однако Илья Пискулин заявил в ответ «умникам, которые предложат лететь на «Победе» или «ЮТэйре», что просто не так богат, потому что цена на их билеты 30 и 34 тысячи». Поэтому он не видит иного выхода, как напрямую обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой отрегулировать ценовую политику на рейсах Тюмень — Москва. Ряд тюменских бизнесменов его уже поддержал.

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