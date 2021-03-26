Салехард, , 08:00 — REGNUM На Ямале наблюдается рост средних розничных цен на овощи, фрукты, куриные яйца, хлеб и мясо. Об этом сообщает УФАС России по ЯНАО.

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С начала 2021 года по состоянию на 22 марта рост цен подорожали: говядина — на 2,5% (461,01 руб/кг), куры — на 5,8% (206,74 руб/кг), масло сливочное — на 2% (на 538,86 руб/кг), масло подсолнечное — на 6,3% (128,25 руб/л), куриные яйца — на 9,3% (91,87 за десяток), сахар-песок — на 0,9% (66,39 руб/кг), чай — на 0,9% (699,14 руб/кг), мука — на 2.3% (53,12 руб/кг), ржано-пшеничный хлеб — на 3,5% (63,62 руб/кг), хлеб пшеничный — на 3,5% (61,64 руб/кг), гречневая крупа — на 5,7% (104,66 руб/кг). вермишель — на 2.7% (78,99 руб/кг), картофель — на 15,1% (43,33 руб/кг), капуста — на 6,3% (38,66 руб/кг), лук — на 6,4% (43,1 руб/кг), морковь — на 18,1% (49,81 руб/кг), яблоки — на 2,5% (147,57 руб/кг).

Подешевели с начала 2021 года на Ямале лишь соль, рыба и пшено.

«В целом, основной причиной изменения стоимости продовольственных товаров послужило поступление новых партий товаров по иным оптовым ценам и изменение ассортимента предлагаемой продукции», — отмечают ямальские антимонопольщики.