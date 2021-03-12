Красноярск, , 07:26 — REGNUM В Красноярском крае за неделю с 1 по 9 марта наиболее подорожали овощи и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности.

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Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, белокочанная свежая капуста выросла в цене на 4,31% — с 24,58 до 25,64 рубля за кг. Морковь подорожала на 3,7% — с 48,07 до 49,85 рубля за кг. Молоко выросло в цене на 3,98% — с 84,88 до 88,26 рубля за литр.

В то же время за указанный период в регионе подешевели свежие огурцы (на 14,19%), пшеничная мука (на 2,07%) и сметана (на 1,79%).

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период со 2 по 9 марта выросли в среднем на 0,2%.

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