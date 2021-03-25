Абакан, , 08:18 — REGNUM В Хакасии за неделю с 15 по 22 марта пастеризованное цельное питьевое молоко 2,5−3,2% жирности подорожало на 2,94% — с 66,72 до 68,68 рубля за литр. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в Красноярскстате.

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Также за указанный период в регионе выросли в цене яблоки (на 1,93% — со 146,79 до 149,63 рубля за кг) и сахар-песок (на 1,62% — с 54,98 до 55,87 рубля за кг).

За неделю в Хакасии подешевели свежие огурцы (на 12,03%), свежие помидоры (на 9,63%) и гречневая крупа (на 1,28%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю подорожали чёрный чай и картофель.

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