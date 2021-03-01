Москва, , 17:44 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова проверит соблюдение законодательства производителями куриного мяса и яиц. Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе ведомства.

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«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — приводит сообщение ведомства «Прайм».

Как ранее передавало ИА REGNUM, рост цен на куриные яйца в России возобновился в феврале. Так, по данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля яйца подорожали на 1,1%, мясо кур — на 1,9%.