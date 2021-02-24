Кызыл, , 09:41 — REGNUM Стоимость традиционного блюда масленичного стола — блинов значительна выросла в Туве по сравнению с прошлым годом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожал сахар — на 53,9% в январе 2021 года по отношению к январю 2020-го.

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Масло подсолнечное стало дороже на 35,5%, пшеничная мука — на 26%, яйца — на 15,6%.

«Кроме того, повысились цены на икру лососевых рыб на 13,2%, молоко сгущенное с сахаром — на 4,4%, варенье, джем, повидло — на 4,3%, масло сливочное — на 3,5%, сметану — на 2,6%», — отметили в службе статистики.