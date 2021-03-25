Ярославль, , 13:53 — REGNUM Поездка в речных трамвайчиках в Ярославле в навигацию 2021 года подорожает с 35 до 37 рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

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Речь идёт о наиболее популярных пригородных маршрутах — в Толгу и Вакарево. Изменится и стоимость поездки на расстояние более 10 километров. Там цена вырастет с 3 рублей 22 копеек за километр до 3 рублей 33 копеек.

«Изменение тарифа на 2021 год обусловлено ростом цен на моторное топливо, ремонты и техническое обслуживание судов, требованиями законодательства по обеспечению транспортной безопасности, — пояснила и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

В этом году в Ярославской области перевозки будут осуществляться по регулярным пригородным маршрутам: из Ярославля — в Константиново, Кузьминское, Новые Ченцы, Сады, Брейтово, из Рыбинска — в Колхозник и Песочное, из поселка Переборы — в Юршино, а также по двум внутренним городским маршрутам с Ярославского речного вокзала — в Толгу и Вакарево. Открытие навигации запланировано на 1 мая.

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