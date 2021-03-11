Москва, , 12:22 — REGNUM В настоящее время в РФ нет ни одного факта, который бы подтверждал, что рост цен на продукты питания остановился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал прогноз замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, который сказал, что цены в РФ будут находиться в пределах той инфляции, о которой сообщает Минэкономразвития.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

«Очень оптимистичный прогноз дает Минпромторг. Хотелось бы, конечно, получить документальное подтверждение данных выводов: на основании каких фактов он делается. На сегодняшний день мы уже видим рост цен на продукты питания, и нет ни одного подтверждённого факта, что он приостановился, — сказал Ермоленко. — Также крупные хозяйства уже понимают, что в ряде регионов не стоит ожидать хороших урожаев озимой пшеницы из-за аномальных погодных условий, например на севере Ростовской области. А полную картину по состоянию озимых мы увидим только к началу апреля».

При этом Ермоленко согласился с тем, что дефицита продуктов питания в РФ, скорее всего, не будет.

«Соглашусь, что для нашей страны это справедливый прогноз. Другой вопрос, что из-за череды банкротств и прочих последствий коронакризиса падает покупательская способность и спрос, и пока непонятно, какие именно продукты граждане России смогут позволить себе купить и в каком количестве», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Аркадий Мурзаев заявил, что с учетом достигнутого в России уровня развития агропромышленного комплекса дефицита продуктов питания можно не ждать.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданам РФ не грозит дефицит продуктов питания – эксперт РАНХиГС