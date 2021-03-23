Москва, , 15:57 — REGNUM Директивное установление цен на продукты питания — это такой маневр, который не может продолжаться больше трех-четырех месяцев или максимум шести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ ведут переговоры с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию цен на сахар и масло.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

«Любые консультации Минсельхоза с товаропроизводителями, особенно с производителями таких чувствительных для населения продуктов питания, как сахар и подсолнечное масло, это всегда позитивный маневр, — сказал Остапкович. — Вопрос в том, какая цель этих переговоров. Если цель в том, чтобы директивно установить утвержденные цены, это не лучший вариант. В крайнем случае этот маневр не должен продолжаться более трех-четырех месяцев, максимум полугода. Если проблема будет решаться на анализе всей цепочки от производителя до потребителя и меры будут приниматься по всей цепочке, тогда это продуктивный маневр».

Как пояснил экономист, дело в том, что в росте цен виноваты не только производители и торговля. Есть еще фактор падения национальной валюты и удорожания импорта, от которого зависят и сахарные заводы, и маслозаводы.

«Вопрос также состоит в стоимости перевозки этих товаров, в том числе и на дальние расстояния», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в Россию повезут импортный тростниковый сахар в целях борьбы с ростом цен.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, остановит ли правительство РФ рост цен на сахар