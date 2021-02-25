Горно-Алтайск, , 09:45 — REGNUM Инфляция в Республике Алтай в январе 2021 года составила 4,2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделении Банка России — Национального банка по региону, это один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Благодаря мерам по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, замедлилась продовольственная инфляция. В частности, замедлился рост цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и овощи.

«Из-за невысокого качества урожая прошлого года местные овощи хранятся хуже обычного. В результате сельхозпроизводители стремились реализовать продукцию в январе и снизили отпускные цены», — отметили в Нацбанке.

Замедлился также рост цен на медикаменты в связи с расширением поставок лекарств, а также снижением спроса из-за улучшения эпидемиологической ситуации. На этом фоне цены непродовольственные товары, наоборот, ускорили рост. Речь идёт об обуви, косметике, парфюмерии. Специалисты объяснили это ослаблением рубля.

Читайте также: Пекарям на Алтае обещают субсидию за сдерживание цен на хлеб