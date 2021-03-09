Москва, , 14:49 — REGNUM Правительство РФ припозднилось с установлением мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов, комментируя соответствующее решение властей.

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«Правительство действительно припозднилось. Однако такие решения скорее носят имиджевый характер, нежели реально нацелены на регулирование рынка, — сказал Комолов. — Наше государство исходит из парадигмы минимального вмешательства в регулирование рыночного процесса. Оно может быть собственником каких-то активов, но в плане участия в вопросе регулирования рынка и его направления в сторону, которая соответствует общественным интересам, наше государство умывает руки, оправдывая все этого идеологемами неоклассики».

Но на самом деле, как подчеркнул Комолов, это просто говорит о скверном государственном управлении.

«У правительства нет достаточной квалификации управленца для того, чтобы эффективно регулировать цен, способствовать их заморозке, снижению и правильно оптимизировать балансы, — сказал Комолов. — Сам факт, что нам говорят, что государство займется регулированием цен и борьбой с инфляцией, свидетельствует о том, что государство ждет роста цен и пытается сделать хорошую мину при плохой игре».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что если в 2021 году экономика РФ будет восстанавливаться, то вместе с этим станет подрастать и инфляция.