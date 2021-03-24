Москва, , 10:20 — REGNUM Те тенденции, которые в настоящее время наблюдаются в РФ, подтверждают предположения о предстоящем росте цен на топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил председатель совета директоров транспортной компании руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим, комментируя соответствующий прогноз Независимого топливного союза.

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«Впереди весеннее оживление, связанное с полевыми работами в сельском хозяйстве, рост активности перевозок из-за подготовки к летнему сезону, — сказал Пурим. — При этом спрос, скорее всего, будет намного больше, чем в 2020 году. Во-первых, люди уже не сидят по домам в изоляции, а во-вторых, границы еще закрыты и многие планируют отправиться на отдых на машине, в-третьих, отельеры тоже прогнозируют рост спроса на их услуги и активно приступили к подготовительным работам. Внешняя конъюнктура тоже способствует повышательным тенденциям».

Но, как подчеркнул Пурим, выигрывают от этого роста отнюдь не независимые АЗС, а вертикально интегрированные компании (ВИНК), получающие прибыль в каждом звене цепи: добыча, переработка, розница.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Независимого топливного союза до конца 2021 года бензин может подорожать сразу на 14%.

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