Калуга, , 14:35 — REGNUM В Калужской области в период с 1 по 10 марта оптовые цены на бензин увеличились на 0,3% (около 0,2 тыс. руб./тонну), на дизельное топливо — на 0,5*% (около 0,3 тыс. руб./тонну), розничные цены существенно не изменились. Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального мониторинга цен на нефтепродукты.

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Среди субъектов Центрального федерального округа в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты Калужская область (по состоянию на 1 марта 2021 года) занимала шестое место по бензину автомобильному (45,94 руб./л) и третье место по дизельному топливу (46,65 руб./л).

На АЗС области в начале марта в среднем бензин продавали по 45,94 рубля за литр и дизельное топливо — по 46,65 рублей за литр. Стоимость цены одного литра бензина марки А92 — 42,74 рубля, А95 — 45,88 рубля, А98−53,36 рубля. Стоимость дизтоплива — 46,72 рубля.

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