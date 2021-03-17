Москва, , 15:16 — REGNUM Опасения Счётной палаты РФ относится роста цен на топливо основаны в первую очередь на резком росте мировых цен на нефть, аналогично происходившему в 2018 году. Но, в отличие от 2018 года, теперь в РФ действует демпферный механизм, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Данный механизм призван сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке, и сейчас он лишь нуждается в корректировке.

В рамках демпферного механизма правительство РФ компенсирует нефтяникам разницу между экспортной и внутренней ценой на топливо в периоды высоких экспортных цен, а в периоды низких — нефтяники выплачивают разницу правительству.

На данный момент, внутренней ценой считается индикативная цена (50 тыс.700 руб./тонн для дизеля и 56 тыс. 300 руб./тонн для бензинов), которая индексируется на 5% в год.

Проблема в том, что реальные розничные цены в 2020 году выросли примерно на 2%. Это значит, что у нефтяников в текущих условиях есть стимул дополнительно поднять цены, чтобы их рост был сопоставим с ростом индикативный цены.

Обсуждаемые изменения направлены на то, чтобы убрать этот стимул и приравнять рост индикативной цены к росту реальных розничных цен.

В такой ситуации нефтяные компании не будут получать дополнительной прибыли в случае роста розничных цен, так как это будет уменьшать выплаты в рамках демпферного механизма на ту же величину.

Оперативная корректировка демпферного механизма должна помочь избежать роста цен на топливо. При этом у нефтяников сейчас нет причин повышать цены более чем примерно на 3%, то есть до уровня роста индикативной цены.

При этом о дефиците топлива речи не идёт, так как РФ как раз для удовлетворения внутреннего спроса стала одной из двух стран ОПЕК+, увеличивших добычу нефти в 2021 году.

На этом фоне нефтяником было дано указание нарастить запасы бензина к маю до 1,6 млн тонн, и сейчас эта цель выполнена на 97%», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может повториться топливный кризис 2018 года, когда правительству пришлось заморозить цены для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, считают в Счётной палате.

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