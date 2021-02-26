Красноярск, , 06:55 — REGNUM За неделю с 15 по 24 февраля в ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО) вырос в цене картофель.

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Как сообщили ИА REGNUM 26 февраля в Красноярскстате, в Туве «второй хлеб» подорожал на 3,7% или на 1,22 рубля. Средняя цена на 24 февраля — 34,56 рубля за кг.

В Красноярском крае картофель взлетел в цене сразу на 10,4% или на 4,41 рубля (до 46,98 рубля за кг).

В Хакасии картофель за указанный период подорожал на 5,6% или на 2,16 рубля (до 40,88 рубля за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге овощи и фрукты за январь 2021 года подорожали в среднем на 4%.

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