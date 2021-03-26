Москва, , 15:11 — REGNUM Рост цен на электронику и бытовую технику в РФ будет плавным и малозаметным для потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

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«Ажиотажной скупки товаров не произойдёт, — сказал Лебедев. — Повышение цен будет плавным и малозаметным для потребителя. Возросшие цены несколько скорректируют агрегированный спрос, в частности, сократив долю «средних» моделей. Потребители премиум-сегмента в нём и останутся даже с условием больших затрат. Эконом-сегмент даже несколько вырастет за счёт притока покупателей, раньше предпочитавших более дорогие модели, но вынужденных перейти на альтернативы подешевле».

Как полагает Лебедев, на рынке сохранится состояние напряжённости из-за неясности экономических перспектив населения.

«Население в такой ситуации предпочитает придерживаться сберегательной модели», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России ждут роста цен на крупногабаритную технику, например холодильники и стиральные машины.