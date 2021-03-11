Москва, , 19:46 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 1 по 9 марта выросла на 12 копеек и достигла 47,09 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот период также подорожало на семь копеек — до 49,25 рубля за литр.

По состоянию на 9 марта средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 44,38 рубля, марки Аи-95 — 48,03 рубля, марки Аи-98 — 54,69 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 61 региональном центре. Наиболее значительно он подорожал в Горно-Алтайске — на 1,6%, Благовещенске — на 1,3%, Хабаровске — на 1,1%, Севастополе и Нальчике — на 1%. Снижение цен на 0,1% отмечено в Иркутске.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.