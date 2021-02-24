Москва, 24 февраля 2021, 16:18 — REGNUM Индексация утилизационного сбора на спецтехнику не приведёт к росту цен на российскую продукцию. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.
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«Предлагаемые изменения не приведут к росту цен на российскую продукцию, поскольку российские производители и локализованные иностранные игроки имеют возможность компенсировать затраты на утильсбор за счет промышленных субсидий», — цитирует Морозова пресс-служба министерства.
По его словам, для импортной техники, не имеющей аналогов в России, утильсбор не применяется вообще.