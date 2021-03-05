Москва, , 19:20 — REGNUM Потребительские цены в России в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, инфляция с начала 2021 года достигла 1,5%. Об этом сообщает 5 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Инфляция в годовом выражении в феврале ускорилась до 5,7% с 5,2% в январе.

По данным Росстата, рост потребительских цен на 1% и более в минувшем месяце был зафиксирован в 17 субъектах Федерации. Наибольший рост отмечен в Дагестане и Севастополе — на 1,6%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%.