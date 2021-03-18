Москва, , 19:59 — REGNUM Минсельхоз России фиксирует снижение цен на хлеб, зерно и молочную продукцию. Об этом заявлено 18 марта на заседании оперативного штаба ведомства, посвящённом ситуации на продовольственном рынке и ходу весенних полевых работ.

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«В настоящее время, по данным регионов, ситуация с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на неё стабильна», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В частности, как отмечается, в результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна наблюдается снижение цен на основные зерновые культуры. Также в министерстве заявляют о стабилизации цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу товаров.

Одновременно с этим Минсельхоз фиксирует «умеренное повышение стоимости» товаров плодоовощной группы, однако в ведомстве подчёркивают, что это является «традиционным сезонным трендом».

Первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов в ходе заседания заявил, что ключевая задача для отрасли на сегодняшний день состоит в том, чтобы «обеспечить внутренний рынок продукцией в необходимом объёме, а также качественно и в срок провести посевную кампанию».