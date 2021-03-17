Москва, , 12:47 — REGNUM Правительство РФ держит под контролем ситуацию с ценами на топливо. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — сказал Песков.

По его словам, после предыдущих «нежелательных скачков» цен на топливо, в том числе и в 2018 году, был создан специальный демпферный механизм, благодаря которому смягчаются факторы, исходящие из мировых цен на нефть.