Омск, , 09:56 — REGNUM Власти Омска обнародовали результаты еженедельного мониторинга цен за период с 10 по 16 марта. Как сообщили ИА REGNUM 19 марта в мэрии, за указанный период в городе куриные яйца подорожали на 2% (с 72,39 до 73,99 рубля за десяток).

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«Немного увеличились» цены на сахар (48,41 рубля за кг), при этом стоимость подсолнечного масла осталась стабильной (116,56 рубля за кг).

Более чем на 10% подешевели гречка, капуста и мыло. На 6,5% снизилась стоимость антисептиков для рук объёмом 50 мл (с 91,78 до 85,82 рубля). Помидоры подешевели на 8,2%, огурцы — на 2,8%.

Более чем на 5% подорожали сосиски, колбаса, мороженая рыба, сычужные сыры и маргарин. Среди непродовольственных товаров продолжила расти в цене зубная паста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю с 8 по 15 марта сахар-песок вырос в цене на 1,7%.

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