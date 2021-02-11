Красноярск, , 06:25 — REGNUM За неделю с 1 по 8 февраля в Красноярске дизельное топливо подорожало на 0,21%. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в Красноярскстате.

По данным статистиков, стоимость литра дизтоплива в столице края за указанный период выросла с 50,03 до 50,24 рубля.

При этом стоимость бензина не изменилась (Аи-92 — 43,16 рубля за литр, Аи-95 — 46,25 рубля, Аи-98 — 53,01 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске со 2 по 8 февраля выросли потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо.

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