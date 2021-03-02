Москва, , 21:38 — REGNUM По итогам 2020 года импортные продукты питания подорожали для населения России на 20%. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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Комментируя данные Росстата о росте стоимости еды на 8,2% в годовом выражении, экономист заявил, что продукты питания дорожают по всему миру. Рост глобальных цен на пшеницу, сою, кукурузу, удорожание импорта оборудования, падение рубля — все эти шоки приводят к росту расходов производителей и повышению стоимости продуктов питания.

«Во-первых, зима — это не сезон, все основные фрукты и овощи либо приходят из-за рубежа, либо из теплиц. Напоминаем, что импорт подорожал почти на 20% по итогам прошлого года, отсюда и рост цен на бананы, апельсины, мандарины, яблоки и помидоры. Другая причина — это общее удорожание сырья и продовольствия в мире. Пшеница с начала 2020 года подорожала на 30−35%, но в долларах. Для россиян это означает рост на 50% и выше в рублях», — сказал Манкевич.