Москва, , 16:46 — REGNUM Решение правительства РФ организовать мониторинг за ценами на потребительские товары и услуги очень важно, так как малый и средний бизнес продолжает нуждаться в поддержке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член «Партии Роста», предприниматель Нина Литвинова.

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«Задача мониторинга цен на товары и услуги — важная инициатива, — сказала Литвинова. — Надеюсь, это станет индикатором того, что малый и средний бизнес всех отраслей продолжает нуждаться в поддержке. Потому что повышение цен — это вынужденная мера, чтобы хоть как-то продержаться на плаву и сохранить рабочие места и бизнес. Например сейчас, когда затраты на средства индивидуальной защиты в индустрии красоты выросли на 70 тыс. рублей в среднем на один салон, поставщики салонов красоты повысили цену на свои товары на 15−20%. И это повышение не связано с изменением валютной корзины, оно связано с тем, что они также пытаются выжить и покрыть пониженный спрос».

Данная ситуация, по ее словам, в свою очередь, ведет к тому, что бизнесмены вынуждены поднимать цены на свои услуги.

«Салоны индустрии красоты не восстановились, так же как и ресторанная, культурная, туристическая отрасли, сферы развлечений и досуга», — добавила Литвинова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Пурим заявил, что резкий всплеск банкротств, зафиксированный в России в 2020 году, был закономерен.