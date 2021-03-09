Москва, , 17:57 — REGNUM Российский бизнес давно привык выживать в любых абсурдных условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя новость и том, что власти РФ решили вести мониторинг цен на потребительские товары и услуги.

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«Еще недавно мы слышали, что Росстат планирует в режиме онлайн, пользуясь обезличенными данными налоговой службы, полученными в результате автоматической передачи контрольно-кассовыми аппаратами, исследовать инфляционные процессы. Это должно было позволить существенно оптимизировать количество сотрудников в этом ведомстве. Но, похоже, этим сотрудникам нашли новое применение, — сказал Ордов. — Остается загадкой, чего именно ожидает правительство РФ от мониторинга цен. Уж явно не снижения и даже не заморозки, так как этого не произойдет. Более того, российский бизнес давно привык выживать в любых абсурдных условиях. Интересно, а правительство РФ не планирует ввести мониторинг курса рубля как главного фактора ценовой неопределенности? В марте 2020 году курс был около 66 руб. за доллар, а сейчас 74. Какой будет курс через год, вам никто не скажет. Тяжело даже предугадать его и через квартал».

В таких условиях, как пояснил Ордов, развития бизнеса и обеспечения продуктовой безопасности добиться невозможно.

«Но можно увеличивать резервы на черный день, тем самым его приближая», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение правительства РФ организовать мониторинг за ценами на потребительские товары и услуги сочли очень важным.

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