Москва, , 21:06 — REGNUM Новость о рекордном экспорте продовольствия из России в 2020 году не даёт оснований проводить аналогии со второй половиной XIX века и началом XX, когда Российская империя экспортировала зерновые в огромных объемах, при том, что внутри страны периодически возникал массовый голод населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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«Я не сравнивал бы нашу экономическую ситуацию и нашу экономическую политику с политикой царизма начала ХХ века, со всеми этими периодами голода. В нашем случае имеет место скорее противоречие между внутренним и внешним рынком. До революции внутренний рынок у нас был развит слабо и, вообще-то говоря, в эти голодные годы голодала в основном деревня», — сказал Колташов.

Нынешняя ситуация отличается: в мире происходит глобальный рост цен на хлеб и продовольствие в целом.

«Это означает, что вывоз (продуктов питания — прим. ИА REGNUM) из России будет оставаться достаточно значительным, а может быть даже возрастет в ближайшие годы», — спрогнозировал Колташов.

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