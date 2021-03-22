Чита, , 12:19 — REGNUM В Забайкальском крае в результате прокурорского вмешательства антимонопольный орган завершил необоснованно затянутое разбирательство по делу о картельном сговоре, повлекшем повышение розничной цены на хлеб на 20%. Как сообщает прокуратура РФ, в отношении виновных лиц возбуждены административные производства.

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Мероприятия по противодействию ограничивающим конкуренцию соглашениям (картелям) реализованы по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года слова президента России Владимира Путина, выразившего возмущение ростом цен на хлеб, масло, макароны, муку и сахар по всей стране, прокомментировал заместитель председателя правительства Забайкалья Александр Бардалеев, заявив об отсутствии в регионе данной проблемы.

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