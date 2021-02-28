Москва, , 23:21 — REGNUM В России оснований для скачкообразного роста цен на продукты питания нет, заявили в министерстве сельского хозяйства РФ.

«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе», — сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что правительство занимается стабилизацией цен на базовые продукты питания.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, в список «горячих точек», в которых существует проблема роста цен на продовольствие, попала Россия. В черном списке стран, в которых цены на продукты «заставляют людей волноваться», также оказались Индия, Турция, Бразилия и Нигерия.

Причина — неблагоприятные погодные условия, уязвимость цепочек поставок продуктов, а также возросший спрос со стороны Китая.

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