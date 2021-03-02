Москва, , 15:48 — REGNUM В России увеличилось количество граждан, которые ощутили рост цен на бензин и тарифов ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о том, что в стране снизилась наблюдаемая населением инфляция.

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«Все зависит от категории товаров или услуг. Да, по данным Фонда общественного мнения, доля жителей РФ, ощутивших за последние три недели повышение роста цен на медикаменты, сократилась с 37% до 35%, одежды и обуви — с 19% до 16%, электротоваров — с 12% до 11%, — сказала Лебединская. — В то же время за месяц доля жителей РФ, ощутивших рост цен на бензин, выросла с 27% до 33%, рост тарифов ЖКХ — с 33% до 35% (и это максимальные значения с октября 2019 года, когда данный показатель составлял 29%), с 34 до 35% возросла доля граждан, ощутивших рост цен на мясо и птицу. Отсюда и изменившиеся средние значения наблюдаемой населением инфляции».

Но это, как подчеркнула Лебединская, опять-таки субъективные данные.

«Лояльность торговой марке в условиях экономической нестабильности сокращается до минимума. Мы моментально переключаемся на более дешевый товар», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская прокомментировала ситуацию с инфляционными ожиданиями населения РФ.

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