Москва, , 14:33 — REGNUM Электроника в РФ может подорожать на 5−10% по нескольким причинам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Во-первых, глобальный дефицит полупроводников и других комплектующих для электротехники, — сказал Тимофеев. — Он образовался еще год назад и сейчас набирает обороты по всему миру. Во-вторых, конфронтация на мировом рынке в условиях пандемии привела к удорожанию логистики — дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта. В-третьих, из-за нехватки комплектующих во всем мире, компонентой базы, микросхем, LCD и OLED матриц поставщики на десятки процентов завышают цены дефицитных компонентов, а расценки брокеров по остаткам комплектующих со всего мира вынуждают производителей проводить редизайн конечной продукции опираясь на имеющиеся материалы».

В-четвертых, как пояснил Тимофеев, рынок в РФ в последнее время показывает низкий спрос, который совпал с сезонными изменениями.

Напомним, что ранее ряд СМИ со ссылкой на участников российского рынка распространили информацию о предстоящем подорожании в РФ электроники на 10−20%.