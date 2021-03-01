Москва, , 10:09 — REGNUM Поставщики оливкового масла предупредили российские розничные сети о повышении цен на оливковое масло до 15%, пишет 1 марта газета «Коммерсант».

Рост цен на этот продукт связан с плохим урожаем оливок в Испании, Греции и Италии, а также с ростом спроса в странах Евросоюза. Спад урожайности в Испании произошел из-за засушливой и жаркой погоды осенью 2020 года, а также из-за шторма «Филомена».

Кроме того, в Греции и Италии ожидается снижение урожая оливок на 10−30%. В одной из российских торговых сетей сообщили, что заказы на импорт масла из Италии приходят с повышенными ценами на 6−15%.

В другой торговой сети сообщили, что получили заявление о повышении цен. Однако это связано с разницей в курсе валют.

Вместе с тем в России отмечается рост уровня потребления оливкового масла. С февраля 2020 года по январь 2021 года продажи этого товара выросли на 7,7%, а в денежном выражении — на 17,1%.

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