Красноярск, , 06:17 — REGNUM Цены масленичного стола выросли в Красноярском крае.

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Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, среди основных ингредиентов для приготовления блинов в регионе за год (в январе 2021 года по отношению к январю 2020 года) выросли в цене сахар-песок (на 40,9%), подсолнечное масло (на 26,8%), куриные яйца (на 20,2%), пшеничная мука (на 13,8%). Молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности за указанный период подорожало на 1,8%.

Также выросли цены на икру лососевых рыб (на 30,5%); варенье, джем, повидло (на 8,8%); сметану (на 8,1%); сгущенное молоко с сахаром (на 5,7%); натуральный мёд (на 3,7%); сливочное масло (на 3,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге подорожали овощи и фрукты.

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