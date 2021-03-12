Омск, , 13:43 — REGNUM На потребительском рынке Омской области в феврале 2021 года цены в среднем повысились на 0,9%. Как сообщили ИА REGNUM 12 марта в Омскстате, непродовольственные товары, как и в предыдущем месяце, подорожали в среднем на 0,7%.

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По данным статистиков, в регионе продолжился рост цен на нефтепродукты. Газовое моторное топливо выросло в цене на 1,9%, автомобильный бензин — в среднем на 1,6%, дизельное топливо — на 1,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Омской области цены на продовольственные товары в среднем выросли на 1,4%.

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