Москва, , 17:02 — REGNUM Имеющихся в России запасов сахарного песка хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка, но не для реализации экспортной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал слухи о том, что летом РФ ждет дефицит сахара.

«К лету 2021 года можно ожидать некоторый дефицит сахара и вероятный рост цен на внутреннем рынке, — сказал Рамазанов. — В первую очередь дефицит и рост цен на сахарный песок обусловлены сокращением сбора сахарной свеклы в 2020 году по сравнению с предыдущими годами. Так, по данным Росстата, в 2020 году сбор сахарной свеклы упал почти на 30% по сравнению с 2019 годом. Имеющихся запасов сахарного песка хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка, но не будет достаточно для реализации экспортной политики».

Как подчеркнул Рамазанов, учитывая социальную значимость сахарного песка и его место в обеспечении продовольственной безопасности, вероятно, правительство РФ не допустит увеличения экспорта этой продукции.

«Для ограничения вывоза сахара, возможно, установят заградительные барьеры и прямое сдерживание цен на внутреннем рынке. В результате подобные действия позволят преодолеть ухудшение ситуации до нового урожая», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Денис Терновский заявил, что если Россия вдруг столкнется с дефицитом сахара, то необходимое количество этого продукта может быть ввезено в страну по приемлемой для потребителя цене.