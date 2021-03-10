Томск, , 15:47 — REGNUM В Томской области за два года значительно подорожало газомоторное топливо. Об этом 10 марта сообщила депутат думы города Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Парламентарий приводит следующие данные: в 2019 году газомоторное топливо в Томской области стоило 14 рублей 50 копеек, а в 2021-м — уже 27 рублей.

«Этому не смогли помешать ни теперь бывший руководитель томского управления ФАС Владимир Шевченко, ни областные департаменты и комитеты тарифов и цен. Удивительно, но об этом даже не поговорили на прошлой неделе губернатор-газовик Сергей Жвачкин и зампред большого «Газпрома» Виталий Маркелов. Обсуждали дежурные вопросы, в том числе и газификацию Томской области, которая находится на уровне около 13−14%», — отметила Ульянова.

Депутат задаётся вопросом, нужны ли на фоне повышения цен на газомоторное топливо такие темпы газификации:

«Сначала людям заведут газ в дома, малоимущим и ветеранам даже помогут это сделать за счёт бюджета, а потом приученным к комфорту и безальтернативному голубому топливу людям предъявят новые цены. Я помню, что ещё десять лет назад отопление обычного сибирского пятистенка с помощью газа обходилось рублей в 150. Сейчас — минимум в 500».

В пример Ульянова привела «историю с дизельным топливом», которое раньше было дешевле бензина, а потом, «когда массовый потребитель закупил дизельную технику», взлетело в цене и стало стоить более 50 рублей за литр.

Добавим, по данным Томскстата, в феврале 2021 года по отношению к январю 2021 года в Томской области цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 0,4%. В том числе газовое моторное топливо подорожало на 9,6%.

Читайте также: В Башкирии намерены развивать рынок газомоторного топлива