Томск, , 07:22 — REGNUM За месяц (в феврале 2021 года по отношению к январю 2021 года) в Томской области больше всего подорожали овощи и свежесрезанные цветы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

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Индекс потребительских цен в феврале по отношению к январю составил 100,5%, с начала года — 100,9%. Продовольственные товары за указанный период в среднем выросли в цене на 0,7%. Значительнее всего подорожали картофель (на 21,7%), свежие огурцы (на 20%), виноград (на 17,5%), свёкла (на 12,8%).

Репчатый лук вырос в цене на 11,8%; морковь — на 11,2%; шоколад — на 8,9%; вермишель — на 8,6%; бананы — на 8,6%; свежая зелень — на 7,5%; белокочанная свежая капуста — на 7,2%; чеснок — на 6,4%; подсолнечное масло — на 4,1%; сахар — на 0,2%.

Подешевели пиво отечественное (на 6,5%), апельсины (на 5,6%) и лимоны (на 5,4%).

В феврале в регионе цены на непродовольственные товары в среднем выросли на 0,4%. Сильнее всего подорожали свежесрезанные цветы (на 14,1%), газовое моторное топливо (на 9,6%), металлочерепица (на 7,4%), шампунь (на 6,4%).

Подешевели детское летнее платье (на 6,9%), трикотажный костюм для детей ясельного возраста (на 6,4%), одноразовые бритвенные станки (на 6,2%), дезодорант (на 6,2%).

Что касается услуг, в феврале выросли в цене проезд в такси (на 7,9%), поездка на отдых в ОАЭ (на 5,5%), установка пластиковых окон (на 4,6%). Снизилась цена на полёт в эконом-классе по маршруту Томск-Москва (на 2,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за два года значительно подорожало газомоторное топливо.

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