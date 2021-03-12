Чита, , 10:42 — REGNUM В Забайкальском крае по результатам выборочного обследования деловой активности организаций розничной торговли, в I квартале 2021 г. текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную оценили 73,7% опрошенных руководителей организаций, как неблагоприятную — 26,3%. Об этом сообщает территориальный орган государственной статистики.

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Основными факторами, ограничивающими активность организаций розничной торговли, являются недостаточный платежеспособный спрос населения, высокий уровень налогов и высокие транспортные расходы.

По оценке руководителей, средний уровень торговой наценки в I квартале 2021 г. составил 31%. При этом большинство респондентов считают, что он недостаточный для возмещения затрат и получения необходимой прибыли.

Несмотря на объективные трудности, руководители организаций позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле — 31,6% спрогнозировали ее улучшение во II квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае индекс потребительских цен в феврале 2021 г. к декабрю 2020 г. составил 101%, к соответствующему месяцу предыдущего года — 105,9% (в феврале 2020 г. к декабрю 2019 г. — 101%, к соответствующему месяцу предыдущего года — 103,4%).

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