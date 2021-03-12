Севастополь, , 14:15 — REGNUM Севастополь оказался в числе российских регионов, где наиболее высокими темпами растут цены на бензин. Данные о динамике цен на нефтепродукты за неделю с 1 по 7 марта опубликовал Росстат.

«Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 61 центре субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Горно-Алтайске — на 1,6%, Благовещенске — на 1,3%, Хабаровске — на 1,1%, Севастополе и Нальчике — на 1,0%», — говорится в сообщении ведомства.

В среднем стоимость за один литр автомобильного бензина в Севастополе за прошлую неделю составила 51,01 рубля — это самый высокий показатель среди регионов Южного федерального округа. Самый дешёвый бензин в среднем в ЮФО в Волгограде — 46,51 руб.

Лидирует Севастополь среди соседей и по стоимости литра бензина марки АИ-92 — 47,77 руб. По стоимости литра АИ-95 Севастополь уступил первенство столице Крыма — 52,08 против 52,27 рубля. Также на втором месте Севастополь оказался и по стоимости литра АИ-98 — 58,16, в Симферополе можно заправиться в среднем по 58,49 за литр.